12 músicas para ouvir e se transportar para um filme adolescente dos anos 2000

Quem não ama um clichê?

Os anos 2000 já são considerados “vintage”? Para muitos, sim! Essa década deixou uma marca profunda na cultura pop, especialmente quando se trata de filmes adolescentes e suas trilhas sonoras icônicas. Pensando nisso, a Rolling Stone Brasil reuniu uma lista de 12 músicas que transportam qualquer um direto para uma cena clássica de um filme dos anos 2000.

A lista inclui faixas como “All the Small Things”, lançada em 1999 pelo grupo Blink-182. Parte do álbum “Enema of the State”, a música rapidamente se tornou uma das mais icônicas do pop punk e ganhou popularidade por sua presença em filmes e séries voltados para o público jovem.

Embora os anos 2000 já tenham passado, a nostalgia pelas músicas e filmes dessa década ainda é forte. A lista de músicas da Rolling Stone Brasil é um jeito de reviver esses momentos nostálgicos e se transportar para a teen águeda que era. Confira a seleção abaixo e prepare-se para lembrar esses filmes clássicos dos anos 2000.