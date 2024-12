10 filmes natalinos para assistir hoje na Netflix [LISTA]

Enfim, o Natal! É tempo de abraços calorosos, risadas à mesa e, claro, do clássico debate: arroz com ou sem uva passa? Embora as diferenças culturais e climáticas existam, o espírito natalino é universal: celebração, união e aquela sensação de se sentir em casa.

Para ter um Natal mais especial, a sugestão é mergulhar nas histórias que o cinema nos oferece. Reúna a família na sala, ajuste o ventilador ou a lareira, prepare as guloseimas natalinas e aproveite este momento para celebrar o Natal com uma lista especial de filmes que aquecerão o coração, seja na neve ou no verão tropical.

Aqui vão 10 filmes de Natal para assistir na Netflix e comemorar o Natal de 2024: “Uma coincidência causa uma confusão familiar na véspera de Natal. Em Nosso Segredinho, os ex-namorados Avery (Lindsay Lohan) e Logan (Ian Harding) são obrigados a passar juntos a véspera de Natal.”