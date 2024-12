10 atores que deram vida ao Super-Homem [LISTA]

Uma retrospectiva dos intérpretes do Super-Homem ao longo das décadas. Desde sua criação em 1938, o Super-Homem se tornou um dos maiores ícones dos quadrinhos e da cultura pop mundial. Criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, o personagem foi publicado pela primeira vez na revista Action Comics #1, sendo o pioneiro no gênero de super-heróis. A DC Comics consolidou o herói como símbolo de justiça, e expandiu sua presença para diversas mídias, incluindo cinema e televisão.

Agora, em 2025, o Super-Homem ganhará uma nova interpretação em Superman: Legacy, dirigido por James Gunn e com estreia prevista para 11 de julho de 2025 nos Estados Unidos e 10 de julho de 2025 no Brasil. O filme apresentará David Corenswet como o Homem de Aço, iniciando uma nova fase no universo cinematográfico da DC. Antes de Corenswet, outros grandes nomes deram vida a Clark Kent e seu alter ego heroico.

Confira quem foram os principais atores que já deram vida ao Super-Homem ao longo das décadas:

Cristopher Reeve, interpretou o personagem nos filmes da década de 1970 e 1980.

Henry Cavill, interpretou o Super-Homem nos filmes “Man of Steel” (2013), “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016) e “Justice League” (2017).

Brandon Routh, interpretou o personagem em “Superman Returns” (2006).

Dean Cain, interpretou o Super-Homem na série de televisão “Lois & Clark: The New Adventures of Superman” (1993-1997).

Tom Welling, interpretou o personagem na série de televisão “Smallville” (2001-2011).

Tyler Hoechlin, interpretou o Super-Homem na série de televisão “Supergirl” (2016-2019).

Esses são apenas alguns dos muitos atores que já deram vida ao Super-Homem ao longo das décadas. Em breve, David Corenswet estreiará como o Homem de Aço em Superman: Legacy, inaugurando uma nova era para o personagem.